Украинская армия фактически разбежалась с поля боя. На это в Telegram-канале указал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Армия уже разбежалась при дезертирстве в 20 и более тысяч человек в месяц и аналогичных объемах призыва», — написал он.

Политик отметил, что киевский режим отправляет на фронт необученных мобилизованных солдат, которые либо бегут, либо гибнут.

Украинский военный Александр Гринчук заявлял, что многие боевики ВСУ покидают подразделения, потому что уже устали от боевых действий. Поэтому многие украинские боевики задумались о том, зачем рисковать жизнью, а дезертирство стало единственным шансом восстановить силы и заняться своей семейной жизнью.

Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов указывал на высокие потери 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской из-за дезертирства.