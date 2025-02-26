«Омерзительная восьмерка» устроила охоту на ВСУ в Курской области

Военкор Подоляка: отряд дроноводов охотится за ВСУ под Курском

Отряд дроноводов «Омерзительная восьмерка» устроил охоту на Вооруженные силы Украины на территории Курской области. Об этом военный корреспондент Юрий Подоляка рассказал в Telegram-канале.

Он назвал главную линию снабжения окруженной в Судже группировки ВСУ «дорогой смерти» из-за большого количества уничтоженной на ней техники. По словам военкора, число подбитых дронами украинских автомобилей и бронетехники составляет около 400.

«Большую часть техники подбили ребята из „Омерзительной восьмерки“ (одни из лучших наших дронщиков), которые первыми сумели прорваться к этой дороге и уже две недели ведут на ней счет своим победам», — уточнил Подоляка.

Военкор добавил, что за последнее время к «Омерзительной восьмерке» присоединились другие операторы БПЛА.

По данным Минобороны, накануне ВС России нарушили логистику группировки ВСУ в Курской области и взяли под огневой контроль автодорогу Юнаковка — Суджа. Украинские боевики продолжают нести огромные потери.