Омбудсмен Ирина Фаевская навестила участников СВО в Наро-Фоминске

Встреча с участниками СВО и их семьями состоялась в Наро-Фоминске. Уполномоченный по защите прав человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что постарается помочь бойцам с решением текущих вопросов.

«На нашей встрече были участник спецоперации, который остался один с четырьмя детьми, мамы сыновей, которым необходима реабилитация. Хочу отметить, что никто не падает духом, все большие молодцы и готовы дальше работать над разрешением своих проблем. Общими усилиями всем участникам встречи мы постараемся помочь», — сказала Фаевская.

На встрече говорили о жилищных проблемах, мерах социальной поддержки и детском отдыхе, о генетической экспертизе и других вопросах.

«Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Московской области всегда готов прийти на помощь героям СВО и их семьям. Каждый вопрос, прозвучавший сегодня, будет тщательно проработан совместно с профильными ведомствами», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

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