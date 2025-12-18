Около 5 тысяч новогодних подарков передали детям в ДНР из Балашихи

Партия гуманитарной помощи к Новому году отправлена из Балашихи в зону проведения спецоперации и на новые территории. В формировании и отправке груза приняли участие глава городского округа Сергей Юров, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, генеральный директор предприятия «Рубин» Игорь Ряпин и Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Помощь была адресована детям военнослужащих и воспитанникам детского дома Донецкой Народной Республики. В комплект вошли пять тысяч сладких подарков, мягкие игрушки, товары для творчества, канцелярские принадлежности и теплая одежда. Груз собрали предприятия Балашихи, местное отделение ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и администрация городского округа.

«Мы не могли остаться в стороне и не поздравить наших военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом. Мы всегда на связи с Донецкой Народной Республикой, поддерживаем наших бойцов, местных жителей и также социальные объекты. Сегодня мы передаем новогодние подарки и детские товары ребятам из Донецкого социального центра», — отметил Сергей Юров.