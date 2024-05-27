В начале спецоперации полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского отдал приказ подчиненным сложить оружие в случае, если российская армия войдет в Киев. Его задержали по подозрению в покушении на главу государства, сообщила газета The Times .

«Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость», — сказал он своим подчиненным.

Другие сотрудники охраны решили, что полковник запаниковал и на эмоциях отдал приказ сложить оружие в случае взятия Киева. По этой причине они не стали докладывать на него.

Однако позднее этого офицера и еще одного полковника задержали за подготовку покушения на Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Служба безопасности Украины перехватила переговоры. Офицеры якобы хотели навести российскую ракету на кортеж главы разведслужбы.

Украинские чиновники неоднократно подвергались покушениям. Зеленский рассказал журналистам о пяти или шести попытках его убить. В 2023 году отравление тяжелыми металлами получила жена Буданова Марианна.