Военное кладбище в Чернигове переполнено. Видео с десятками могил погибших бойцов Вооруженных сил Украины показал российский военкор Чингис Дамбиев в Telegram-канале .

Ролик снял житель Чернигова. На кадры попали десятки могил с флагами Украины и надгробиями мужчинам, погибшим в зоне боевых действий.

«Цена нашей жизни», — подписал украинец видео.

Такое же военное кладбище появилось в Харькове. Захоронения солдат протянулись на два квартала.

Страны Запада призвали сражаться с Россией до последнего украинца. Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис предупредил, что может погибнуть целое поколение жителей страны. Он выступил против снижения возраста мобилизации до 18 лет, так как новобранцы не помогут победить — конфликт уже проигран.