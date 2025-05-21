Военное кладбище в Чернигове переполнено. Видео с десятками могил погибших бойцов Вооруженных сил Украины показал российский военкор Чингис Дамбиев в Telegram-канале.
Ролик снял житель Чернигова. На кадры попали десятки могил с флагами Украины и надгробиями мужчинам, погибшим в зоне боевых действий.
«Цена нашей жизни», — подписал украинец видео.
Такое же военное кладбище появилось в Харькове. Захоронения солдат протянулись на два квартала.
Страны Запада призвали сражаться с Россией до последнего украинца. Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис предупредил, что может погибнуть целое поколение жителей страны. Он выступил против снижения возраста мобилизации до 18 лет, так как новобранцы не помогут победить — конфликт уже проигран.
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