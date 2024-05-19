Одного из лучших украинских летчиков ликвидировали в зоне СВО | 360°

19 мая 2024, 00:49
Одного из лучших украинских летчиков ликвидировали в зоне СВО
Поддубный: украинского летчика Василюка ликвидировали в зоне СВО
Летчик украинских воздушных сил Денис Василюк погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
«В зоне СВО ликвидирован летчик ВС Украины, подполковник Денис Василюк. Василюк считался одним из лучших украинских летчиков, служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ», — написал он.
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В публикации сказано, что пилот умер в самолете Су-27, который сбили в воздушном бою истребителем ВКС России.
Ранее стало известно о ликвидации майора оперативного командования «Юг» Игоря Безсонова. Мужчина скончался в Одессе 1 мая. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, военный был начальником отделения узла связи.
В начале мая стало известно, что российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ, носившего каску времен Великой Отечественной войны с эмблемой СС.
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