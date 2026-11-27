Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева, а также депутаты и сторонники округа передали бойцам необходимое снабжение. В партию груза вошли бытовая техника, маскировочные сети и окопные свечи, изготовленные своими руками, продукты питания, средства гигиены и другие вещи. Каждая позиция списка отражает заботу конкретных людей, которые хотят поддержать защитников.

«Мы продолжаем поддерживать наших ребят и понимаем, насколько важна эта помощь там, на передовой. За каждой посылкой — жители Воскресенска, которые не остаются в стороне. Спасибо всем, кто участвует в сборе, плетет сети, делает свечи и помогает финансово. Вместе мы сила, и эта сила — за нашу Победу», — отметил Алексей Малкин.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Присоединиться к нему может каждый житель округа: волонтеры принимают продукты, средства гигиены, материалы для плетения сетей и изготовления свечей, а также финансовые пожертвования. Организаторы подчеркивают, что поддержка бойцов остается важным направлением работы депутатского корпуса и местного отделения партии.