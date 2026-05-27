Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Павловского Посада

Помощь предназначалась для 18 военнослужащих, которые несут службу в Курской, Белгородской, Луганской и Донецкой областях. Гуманитарные конвои из округа уже стали доброй традицией. Главная особенность — адресность: помощь собирают по конкретным запросам бойцов, чтобы каждый груз содержал именно то, что нужно.

За каждой позицией стоит обращение, за каждой коробкой — люди, которые не остались равнодушными. Грузы собирали администрация, волонтеры и местные жители. Для военнослужащих, которые находятся на передовой, любая поддержка бесценна. Адресный подход позволяет использовать ресурсы максимально эффективно и быть уверенными: помощь дойдет именно до тех, кто в ней нуждается.

Регулярная отправка конвоев доказывает, что жители округа едины в стремлении поддержать защитников Родины. Следующая отправка планируется уже в ближайшее время, и к ней также могут присоединиться все желающие.