Очередную партию гуманитарной помощи отправят из Воскресенска в зону СВО

К главе городского округа Воскресенск обратилась жена и мать военнослужащего. Они попросили собрать теплые вещи и отправить их в зону специальной военной операции.

Встреча прошла в Центре поддержки участников СВО и их семей. Глава Алексей Малкин и его заместитель Ольга Коротеева познакомились с родственниками участника СВО и передали партию вещей — спальные мешки, термобелье, теплые шапки и перчатки.

«Женщины самоотверженно поддерживают родных и их сослуживцев с первых дней СВО. Вместе с теплыми вещами передали письма, написанные учащимися 3 „Г“ класса лицея имени Стрельцова, которые дополнительно согреют сердца защитников нашей Родины», — отметил глава округа.

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