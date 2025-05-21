Очередную партию гуманитарной помощи отправят из Воскресенска в зону СВО

В молодежном центре Воскресенска собрали новую партию гуманитарной помощи. Ее доставят в одну из дивизий, расположенную неподалеку от Белгорода.

По словам автора проекта «Дари тепло», председателя Союза женщин России в городском округе Воскресенск Киры Крыловой, гуманитарный груз для защитников отправляют из молодежного центра уже в третий раз.

«Военнослужащие находятся в нескольких километрах от передовой, и поддержка им особенно необходима. В этот раз волонтеры поедут в одну из дивизий, находящуюся под Белгородом. В ней служит боец из Воскресенска, с которым мы регулярно связываемся и уточняем, что сейчас им необходимо», — пояснила Кира Крылова.

Добровольцы собрали для защитников товары длительного хранения, наборы средств личной гигиены, а также лекарства.

Помочь бойцам, отстаивающим сейчас интересы страны в зоне специальной военной операции, могут все желающие. В молодежном центре на улице Цесиса, дом № 17, принимают продукты с длительным сроком годности, медикаменты, средства личной гигиены. Помимо вещей, волонтеры передадут защитникам письма с теплыми пожеланиями.