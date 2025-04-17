Очередной гуманитарный конвой отправится в зону СВО из Павловского Посада

В штабе, который находится в местном отделении партии «Единая Россия» и совете депутатов городского округа, продолжается прием запросов от земляков, находящихся в зоне СВО.

Глава совета депутатов округа Роман Тикунов рассказал, что одному из жителей Павлово-Посадского округа гуманитарный конвой привез несколько комплексов радиоэлектронной борьбы. Их бойцу отправили коллеги с бывшего места работы. Во время разгрузки военнослужащий с позывным «Леня» из Электрогорска увидел машину, которую перегоняли другому его земляку под Бахмут. Однако транспортное средство не имело РЭБа, тогда Леня незамедлительно решить поделиться с боевым товарищем этим устройством.

«Вот так один земляк, получив помощь, сразу же поделился с другим. Без пафоса, без лишних разговоров. Просто, по-человечески, по-братски. Именно в таких моментах проявляется суть настоящей поддержки», — отметил Роман Тикунов.