Очередной гуманитарный конвой отправился в зону СВО из Зарайска

Фото: 360.ru

Жители муниципального округа собрали новую партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Всего через пару дней бойцы получат необходимые им на фронте вещи и технику.

Пять автомобилей гуманитарного конвоя загрузили до отказа. Три машины останутся в зоне спецоперации — их будут использовать для решения боевых задач. В отправленную партию  вошли противодроновые одеяла, маскировочные халаты, бинокли и другие вещи и оборудование. Настоящей палочкой-выручалочкой для бойцов СВО станут роботы, которые могут и снаряд доставить на линию соприкосновения, и территорию заминировать.

Ценный груз собрали жители Зарайска. В рамках дня благотворительного труда они перечислили средства на приобретение техники для наших военнослужащих.

Напомним, что в 2022 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе стартовал гуманитарный проект «Доброе дело». В его рамках регулярно доставляют помощь бойцам СВО и мирным жителям, а также помогают их близким.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте