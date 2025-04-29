Очередной гуманитарный конвой отправился в зону СВО из Зарайска

Жители муниципального округа собрали новую партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Всего через пару дней бойцы получат необходимые им на фронте вещи и технику.

Пять автомобилей гуманитарного конвоя загрузили до отказа. Три машины останутся в зоне спецоперации — их будут использовать для решения боевых задач. В отправленную партию вошли противодроновые одеяла, маскировочные халаты, бинокли и другие вещи и оборудование. Настоящей палочкой-выручалочкой для бойцов СВО станут роботы, которые могут и снаряд доставить на линию соприкосновения, и территорию заминировать.