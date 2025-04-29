Очередной гуманитарный конвой отправился в зону СВО из Зарайска

Жители муниципального округа собрали новую партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Всего через пару дней бойцы получат необходимые им на фронте вещи и технику.
Пять автомобилей гуманитарного конвоя загрузили до отказа. Три машины останутся в зоне спецоперации — их будут использовать для решения боевых задач. В отправленную партию вошли противодроновые одеяла, маскировочные халаты, бинокли и другие вещи и оборудование. Настоящей палочкой-выручалочкой для бойцов СВО станут роботы, которые могут и снаряд доставить на линию соприкосновения, и территорию заминировать.
Ценный груз собрали жители Зарайска. В рамках дня благотворительного труда они перечислили средства на приобретение техники для наших военнослужащих.
Напомним, что в 2022 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе стартовал гуманитарный проект «Доброе дело». В его рамках регулярно доставляют помощь бойцам СВО и мирным жителям, а также помогают их близким.
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