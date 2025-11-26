Очередной доброволец подписал контракт на службу в Балашихе

В пункте отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе еще один из добровольцев подписал контракт. Здесь проводится первичное обучение, что помогает новобранцам быстрее адаптироваться и стать полезными в строю.

Доброволец отметил, что наступило время действовать — СВО затронула почти каждую семью в стране. Мужчина, хотя ранее не участвовал в боевых действиях, решил помочь тем, чем может.

В Центре можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет и подготовить справки о положенных льготах и выплатах.

Такая комплексная помощь — не только удобство для каждого кандидата, но и вклад в общую обороноспособность: понимание важности каждого солдата и обеспечение его прав и условий повышают мотивацию и готовность к службе. Кроме того, военнослужащие, подписавшие контракт, могут рассчитывать на меры социальной поддержки, что делает службу более стабильной и защищенной с точки зрения семьи и будущего.

Подробнее о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе, перечне услуг и условиях можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.