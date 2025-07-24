Объекты инфраструктуры и госпредприятие получили повреждения под Днепропетровском
В Днепропетровской области получили повреждения объекты инфраструктуры и одно из предприятий. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Повреждена инфраструктура, предприятие, административное здание», — написал он.
Других подробностей о происшествии не сообщили.
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Он утверждал, что в небе были зафиксированы ударные беспилотники. После серии взрывов в городе вспыхнули несколько пожаров.
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