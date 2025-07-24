Объекты инфраструктуры и госпредприятие получили повреждения под Днепропетровском

В Днепропетровской области получили повреждения объекты инфраструктуры и одно из предприятий. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Повреждена инфраструктура, предприятие, административное здание», — написал он.

Других подробностей о происшествии не сообщили.

Ранее серия мощных взрывов прогремела в Одессе. Глава одесской областной администрации призывал местных жителей пройти в укрытия.

Он утверждал, что в небе были зафиксированы ударные беспилотники. После серии взрывов в городе вспыхнули несколько пожаров.

Накануне Россия предложила Украине объявлять короткие перемирия на линии фронта.