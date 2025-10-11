Новый удобный пандус установили в доме родителей бойца СВО в Коломне

Управляющая компания «Департамент городского хозяйства» оперативно отреагировала на просьбу мамы военнослужащего, участвующего в специальной операции. Женщина, проживающая в доме 336 на ул. Октябрьская революция, попросила отремонтировать крыльцо и оборудовать удобный пандус.

Специалисты ООО «ДГХ» подошли к решению вопроса комплексно: вначале демонтировали устаревшие кирпичные клумбы полутораметровой высоты, расположенные вокруг входа, расчистили территорию от мусора и строительных отходов, затем разобрали старое крыльцо вместе с лестничными ступенями и стяжкой. После подготовки нового основания, укрепления его арматурой и заливки свежего бетона приступили к следующему этапу.

После того, как конструкция застыла, были установлены надежные перила и удобные поручни, уложена тротуарная плитка. Для придания эстетичного вида стены крыльца оштукатурены и окрашены, дополнительно смонтированы долговечные оцинкованные отливы.

Территорию возле подъезда украсили новыми прочными клумбами и цветочницей с плодородной почвой. По просьбе жителей рядом с подъездом также установили скамейку.

По окончании работ генеральный директор Департамента городского хозяйства Алексей Резников провел встречу с активистами дома, выслушал их отзывы и пожелания.

«У нас много садоводов в доме. Ну, и каждый что-нибудь да принесет, привезет весной. И хризантемы можно, и бегонии, и пионы посадить. Можно однолетки, петуньи, например, я их выращиваю, смогу посадить сюда. Но самое главное, о чем мы просили и что нам сделали, — это удобный пандус. Потому что у нас инвалиды есть в доме, неудобно было с рельсами съезжать с колясками», — рассказала жительница дома Елена Бургонова.