Новый спортивный инвентарь вручили детям участника СВО в Люберцах

Муниципальный депутат Дмитрий Кудинов вручил детям участника СВО волейбольный и футбольный мячи, а также футболки и сувениры. Ребята получили подарки в рамках благотворительного проекта «Мечи детям».

«В семье нашего бойца воспитываются двое детей. Маша учится в пятом классе, Егор пойдет в школу в следующем году, а пока посещает подготовительные курсы. Оба очень любят спорт и подвижные игры. Вручил ребятам волейбольный и футбольный мячи, а также памятные сувениры и футболки», — отметил Дмитрий Кудинов.

Проект «Мячи детям» реализуют в общеобразовательных, дошкольных и спортивных учреждениях Подмосковья и новых территорий России. За время действия инициативы детям передали около двух тысяч мячей.

Ранее депутат помог семье участника СВО в рамках акции «Собери ребенка в школу». Он вручил Маше и Егору канцелярию.