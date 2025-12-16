Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Электрогорска

Участники электрогорского поискового отряда «Боец» в очередной раз собрали гуманитарный груз для бойцов специальной военной операции. Особый акцент они сделали на предметах, которые попросили сами военнослужащие.

Кроме того, в зону спецоперации из Павловского Посада отправили сладости и новогодние открытки со словами поддержки.

В посылку вошли медикаменты, перевязочные материалы, влажные полотенца, теплые носки, газовые баллончики, зарядное устройство для аккумулятора, маскировочные сети, чай и многое другое.

«Очень важно, чтобы бойцы на передовой чувствовали нашу любовь и внимание. Наши посылки — это частичка домашнего тепла, это признательность за нашу защиту, это трогательная забота о наших героях», — подчеркнул командир отряда Зайнап Муженко.

Волонтерскую группу «Помощь СВО» создали в 2022 году на базе объединения «Боец». В нее вошли не только члены поискового отряда, но и другие неравнодушные люди.

Все желающие приносят домашние заготовки, мед и многое другое, чем им хочется поделиться с защитниками России.