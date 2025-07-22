Новую партию гумпомощи отправили из Павловского Посада в зону СВО

Гуманитарный груз для земляков-военнослужащих отправили из Павловского Посада. В конвой вошли техника, бытовые приборы и другие необходимые вещи.

На передовую отправили семь единиц техники. Это автомобиль УАЗ, мотоциклы и электровелосипеды. Также в посылку вошли FPV дроны, детекторы и квадрокоптеры, РЭБ-системы, система спутникового интернета, тепловизеры, тепловизионные монокуляры, автозапчасти и маскировка.

Кроме того, в составе груза есть ретрансляторы, кабеля и генератор, бензопилы, специнструменты, аккумуляторы, усилители Wi-Fi и многое другое. Вошли также стиральная машина, холодильник, одежда и обувь, носилки, лекарства и продукты.

Перед отправкой конвоя Благочинный Павлово-Посадского церковного округа отец Александр Анохин провел для волонтеров молебен.

«За сбором каждого гуманитарного груза стоит огромная работа небезразличных людей, которые знают кому они помогают и ради чего! Спасибо каждому причастному за посильный вклад во благо нашего общего дела! Победа будет за нами!» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.