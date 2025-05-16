Сегодня 11:35 Новую партию гуманитарной помощи отправили из Зарайска в зону СВО 0 0 0 Фото: 360.ru Спецоперация

Зарайск

Специальная военная операция РФ на Украине

Очередной гуманитарный конвой помогли собрать неравнодушные жители муниципалитета. Участники специальной военной операции получат окопные свечи, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания и другие необходимые на фронте вещи.

В партию также вошли саперные кошки, которые имеют огромную сферу применения в зоне боевых действий. Они собираются за считанные минуты, при этом никаких дополнительных инструментов не надо. За «ленточкой» кошки используют при разминировании домов, эвакуации раненых.

Глава муниципального округа Виктор Петрущенко отметил, что поддержку бойцам СВО оказывает очень много людей. «Хочется сказать „огромное спасибо“ им всем. Мы точно знаем, что то, что мы довезем, сохранит жизни защитников и приблизит нашу Победу», — подчеркнул Виктор Петрущенко.

Машинам с гуманитарным грузом предстоит преодолеть более 1,5 тысячи километров. А в Зарайске уже готовятся к следующей отправке. Помочь в сборе груза могут все желающие. В городе работают два пункта приема гуманитарной помощи — в военкомате и администрации округа.