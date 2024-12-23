Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Подольске

Волонтеры движения жен участников СВО «Ангелы фронта» организовали праздник для детей бойцов на улице Циолковского, 15. Для них провели развлекательную программу и вручили сладкие подарки.

Ребят встретили Дед Мороз и Снегурочка. Они показали новогодние представления и провели интерактивы. Перед началом мероприятия жители помогли собрать подарки для детей-сирот из Луганской Народной Республики. Они упаковали 35 наборов с игрушками. Их отправят в ближайшее время.

«Пришел сегодня с братом. Пока ждали начала праздника, решили помочь маме упаковать подарки. Мы всегда помогаем, когда есть возможность», — поделился восьмилетний Ваня Тихонюк.

Волонтеры движения «Ангелы фронта» регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Администрация выделила организации помещение, в котором участники объединения готовят сухие продуктовые наборы.