Новейшая российская гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS

Новейшая российская самоходная гаубица «Мальва» прошла краш-тест в зоне специальной военной операции, выдержав попадание снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация «Ростех».

«Поражающие элементы ракеты M30A1 GMLRS, запущенной из HIMARS, пробили колеса, но застряли в корпусе или отскочили от остекления. „Мальва“ успешно прошла #НашКраш в суровых условиях реальных боевых действий», — говорится в сообщении.

Колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская гаубица предназначена для поражения командных пунктов, систем противовоздушной обороны, оборонительных сооружений, ракетных и артиллерийских батарей, а также колонн бронетехники и живой силы противника. Ее боезапас насчитывает не менее 30 выстрелов.

Кроме того, артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также на ней предусмотрен режим «одновременный огневой налет». В последнем случае выпускаются несколько снарядов, причем с разной скоростью и по разным траекториям, но в цель они попадают одновременно.

Ранее американские журналисты отметили, что российские военные успешно поражают западное оружие, в частности, отмечено снижение эффективности работы РСЗО HIMARS.