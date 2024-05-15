Немецкий генерал предложил разработать «закулисные» сценарии по конфликту на Украине | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 08:18 Немецкий генерал предложил разработать «закулисные» сценарии по конфликту на Украине Немецкий генерал Катер призвал найти сценарий завершения конфликта на Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Украине и России следует попытаться урегулировать конфликт и разработать различные сценарии для выхода из него. Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер.

Он предложил начать «закулисные поиски» решения конфликта. Отставной военный отметил, что ВСУ устали, а их боевой дух сильно упал.

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«Украина постепенно истекает кровью, не имеет достаточного количества личного состава для создания соответствующих резервов», — добавил генерал.

Картер назвал ситуацию на Украине «конфликтом на истощение» и предположил, что существуют способы выйти из него.

«Я всегда выступал за то, чтобы за кулисами — по крайней мере не публично, не в средствах массовой информации — задуматься о том, как вы красиво выразились, какие сценарии выхода возможны!» — заключил он.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил о критической ситуации для ВСУ в Харьковской области. По его словам, армия уже использовала все свои резервы.

*Внесен в список террористов и экстремистов