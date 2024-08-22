«Некоторые не хотят стрелять». Командир батальона — о неэффективности новобранцев ВСУ
AP: некоторые новобранцы ВСУ отказались стрелять по российским военным
Недавно призванные на военную службу в украинскую армию солдаты отказываются стрелять в российских военнослужащих. Об этом Associated Press (AP) заявили военные и командиры ВСУ.
«Некоторые не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь. Когда они не используют оружие, они неэффективны», — пожаловался командир батальона 47-й бригады ВСУ.
Авторы статьи отметили, что некоторые украинские новобранцы еле справляются со сборкой оружия и координированием основных боевых действий.
Более опытные украинские военные также массово отказываются выполнять боевые задачи. Три роты Нацгвардии ВСУ сложили оружие под Покровском.