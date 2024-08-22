«Некоторые не хотят стрелять». Командир батальона — о неэффективности новобранцев ВСУ

AP: некоторые новобранцы ВСУ отказались стрелять по российским военным

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Недавно призванные на военную службу в украинскую армию солдаты отказываются стрелять в российских военнослужащих. Об этом Associated Press (AP) заявили военные и командиры ВСУ.

«Некоторые не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь. Когда они не используют оружие, они неэффективны», — пожаловался командир батальона 47-й бригады ВСУ.

Авторы статьи отметили, что некоторые украинские новобранцы еле справляются со сборкой оружия и координированием основных боевых действий.

Более опытные украинские военные также массово отказываются выполнять боевые задачи. Три роты Нацгвардии ВСУ сложили оружие под Покровском.

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