Недавно призванные на военную службу в украинскую армию солдаты отказываются стрелять в российских военнослужащих. Об этом Associated Press (AP) заявили военные и командиры ВСУ.

«Некоторые не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь. Когда они не используют оружие, они неэффективны», — пожаловался командир батальона 47-й бригады ВСУ.

Авторы статьи отметили, что некоторые украинские новобранцы еле справляются со сборкой оружия и координированием основных боевых действий.

Более опытные украинские военные также массово отказываются выполнять боевые задачи. Три роты Нацгвардии ВСУ сложили оружие под Покровском.