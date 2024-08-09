«Не просто выдавить, а уничтожить». Российские резервы выдвинулись к Курской области

Переброска российских танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град» позволит быстро уничтожить украинских боевиков под Курском. Такое заявление в интервью Lenta.ru сделал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что российские войска разгромили в Сумской области резервы ВСУ, которые собирались перебросить под Курск. В бой идут уже третьи эшелоны. По мнению Матвийчука, главная цель украинцев не продвинуться вглубь России, а закрепиться на достигнутых позициях. Однако российские бойцы этого не допустят.

«Идут наши войска, которые получили боевую задачу. И это не те, кто ведет бои на фронте, это наши резервы. И скорее всего, их задача уже не просто выдавить, а уничтожить силы ВСУ в Курской области», — подчеркнул он.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа, четвертый день подряд идут обстрелы мирных территорий. Российские военные отбивают атаки противника, не пускают его вглубь страны.

От украинских бомбежек пострадали десятки жителей. В больницах в тяжелом состоянии остаются более 10 человек. Детей перевезли в московские больницы. В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Как сообщил RT, в регион дополнительные силы и средства направляет МЧС.