«Не для общественности». В Германии заявили о секретном соглашении с Украиной

Между Украиной и Германией есть договор о том, как можно использовать немецкое вооружение, однако соглашение носит конфиденциальный характер. Об этом заявила официальный представитель Минобороны ФРГ Кристина Рутси, ее слова передало РИА «Новости» .

«Речь о том, что мы не хотим ввязываться в [конфликт]. Разумеется, существуют договоренности, но они не для общественности и не по отдельным системам вооружений», — сказала она.

Ранее газета Bild сообщила, что армии некоторых государств НАТО могут стать участницами украинского конфликта. Они предложили несколько вариантов своего участия. Например, обучение бойцов ВСУ инструкторами НАТО, поставку снарядов и техники, а также защиту воздушного пространства.

Однако для этого нужен «зеленый свет от США», которого «в настоящее время не существует». По данным журналистов, на действия правительства Штатов могла повлиять позиция Германия.