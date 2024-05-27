«Не для общественности». В Германии заявили о секретном соглашении с Украиной

Минобороны ФРГ: Германия имеет с Украиной конфиденциальный договор по оружию

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Между Украиной и Германией есть договор о том, как можно использовать немецкое вооружение, однако соглашение носит конфиденциальный характер. Об этом заявила официальный представитель Минобороны ФРГ Кристина Рутси, ее слова передало РИА «Новости».

«Речь о том, что мы не хотим ввязываться в [конфликт]. Разумеется, существуют договоренности, но они не для общественности и не по отдельным системам вооружений», — сказала она.

Ранее газета Bild сообщила, что армии некоторых государств НАТО могут стать участницами украинского конфликта. Они предложили несколько вариантов своего участия. Например, обучение бойцов ВСУ инструкторами НАТО, поставку снарядов и техники, а также защиту воздушного пространства.

Однако для этого нужен «зеленый свет от США», которого «в настоящее время не существует». По данным журналистов, на действия правительства Штатов могла повлиять позиция Германия.

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