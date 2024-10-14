Украинские военные старше 50 лет не хотят сражаться. При возможности они складывают оружие, рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Тополь. Его процитировало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«В данных реалиях воюет молодежь, которой промыли мозги, старые — они понимают, что происходит — они складывают оружие», — подчеркнул штурмовик.

По словам Тополя, при наступлении российских войск разные националистические подразделения ВСУ уходят на задний план. При этом на передовую украинское командование посылает мобилизованных, которые «наловили» представители военкоматов. Взрослые мужчины, родившиеся еще в Советском Союзе, все понимают и не хотят вступать в бой.

«Ему лет 50-60, говорит: „Мужики, ну блин, наши предки воевали, вместе фашистов били, а мы сейчас против друг друга“. И они кладут оружие, они сдаются», — добавил командир минометной батареи с позывным Студент.

На Украине военкомы устроили «облаву» в развлекательных заведениях, ночных барах и ресторанах. Как рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, офис президента Владимира Зеленского приказал «забирать всех».