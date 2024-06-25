Навигатор завел тягач ВСУ с танком к российским бойцам
«Воевода вещает»: военный ВСУ по навигатору привез танк на российские позиции
Тягач MAN HX81 украинских боевиков, перевозивший танк Т-64, случайно приехал на позиции ВС России. О фатальной ошибке солдат ВСУ сообщил Telegram-канал «Воевода вещает».
Авторы публикации отметили, что украинская техника заехала в поселок Очеретино в Донецкой Народной Республике. Российские военные сильно удивились, увидев противника, но моментально сориентировались и уничтожили машины.
Один из перевозивших танк солдат погиб, а второй — сдался в плен.
По данным МК, украинские блогеры в соцсетях пояснили, что водитель ВСУ направлялся к передовой в зоне СВО для передачи танка войскам. Однако навигатор его завел прямо к российским бойцам.
Ранее российские военные взяли в плен снайпера ВСУ Ларису Ходаковскую. Таким образом женщину спасли от украинских боевиков, которые стреляли по ней.