Навигатор завел тягач ВСУ с танком к российским бойцам

«Воевода вещает»: военный ВСУ по навигатору привез танк на российские позиции

Тягач MAN HX81 украинских боевиков, перевозивший танк Т-64, случайно приехал на позиции ВС России. О фатальной ошибке солдат ВСУ сообщил Telegram-канал «Воевода вещает».

Авторы публикации отметили, что украинская техника заехала в поселок Очеретино в Донецкой Народной Республике. Российские военные сильно удивились, увидев противника, но моментально сориентировались и уничтожили машины.

Один из перевозивших танк солдат погиб, а второй — сдался в плен.

По данным МК, украинские блогеры в соцсетях пояснили, что водитель ВСУ направлялся к передовой в зоне СВО для передачи танка войскам. Однако навигатор его завел прямо к российским бойцам.

Ранее российские военные взяли в плен снайпера ВСУ Ларису Ходаковскую. Таким образом женщину спасли от украинских боевиков, которые стреляли по ней.