Российские войска закрепились в центре села Каменское и разрезали населенный пункт на две части. Наступление на Запорожском направлении продолжается, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ставропольские десантники продвинулись в центральной части Каменского и продолжают штурмовые действия севернее реки Янчекрак.

По информации военкоров, с учетом пересохшего дна бывшего Каховского водохранилища и в районе устья реки Янчекрак, ВС России могут предпринять атаки с юго-запада Каменского в направлении северо-западной части и района дач.

В Telegram-канале «Политика страны» сообщили, что российская армия прорвала оборону в центре села Каменское. Обстановка вокруг села начала осложняться еще на прошлой неделе и ВС России добились продвижения.

«Россияне искали слабые места, штурмовали малыми группами пехоты, но в последнее время такие действия усилились и стали острее», — указали в сообщении.

По данным канала, скопление Вооруженных сил России в этом районе заметили заранее, но это не помогло предотвратить наступление.

В понедельник, 30 июня, сообщалось, что ВС России полностью взяли под свой контроль территорию ЛНР.