Бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ «Волкодавы» покинули свои позиции и отправились на автопробег в Харьков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

При проверке 57-й отдельной мотопехотной бригады выяснилось, что части личного состава нет на месте. Военные самовольно уехали на массовое мероприятие, которое прошло 29 августа.

Ранее наемник из Бразилии раскрыл главную ошибку иностранцев в ВСУ. Большинство из них активно ведут блоги в TikTok и YouTube, несмотря на запреты во многих батальонах. Это позволяет российским военным отслеживать их местоположение и наносить точечные удары.