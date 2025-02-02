Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью сбили пять БПЛА ВСУ над территорией России

За минувшую ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над Курской областью, по одному — над территориями Брянской и Белгородской областей», — заявили в ведомстве.

Днем ранее беспилотники ВСУ убили жителя Курской области и ранили еще четырех при атаке на автомобиль, отмечал глава региона Александр Хинштейн. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте.