Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников

За минувшую ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщила
пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над Курской областью, по одному — над территориями Брянской и Белгородской областей», — заявили в ведомстве.
Днем ранее беспилотники ВСУ
убили жителя Курской области и ранили еще четырех при атаке на автомобиль, отмечал глава региона Александр Хинштейн. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте.
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