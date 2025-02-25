Над регионами России ночью сбили 19 украинских беспилотников

В течение ночи дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что 16 беспилотных летательных аппаратов сбили над Брянской областью, два — над Курской областью и еще один — над Калужской областью.
Днем ранее предприятие загорелось в Рязанской области после падения обломков БПЛА. Губернатор Павел Малков отмечал, что в результате ЧП никто не пострадал.
Прошлой ночью жители Рязани слышали взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода. В течение ночи на 24 февраля средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Украинские боевики пытались атаковать Крым, Орловскую, Рязанскую и Брянскую области.
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