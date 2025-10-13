На Западе сообщили о новой тактике российской авиации на Украине

Российская авиация начала применять новую тактику при ударах по Украине, так что теперь самолеты МиГ-31И стало почти невозможно перехватывать. Об этом сообщил Military Watch Magazine .

Теперь, по его информации, летчики поднимаются в небо с баз в далеком тылу, дозаправляются в воздухе и только потом запускают ракеты. Это позволяет также поразить цели значительно быстрее и с большей кинетической энергией, чем при запуске с земли.

«Поставленные США ракетные комплексы MIM-104 Patriot на вооружении Украины перехватывают лишь порядка 6% ударов МиГ-31 и систем „Искандер“», — пишут авторы статьи.

Ранее газета Financial Times сообщила, что эффективность украинских систем ПВО против российских ракет упала до рекордно низких 6%.