На Западе признали крупнейшее с начала года продвижение России в зоне СВО

Российская армия в ноябре добилась самого масштабного продвижения на фронте с начала года. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на данные американского Института изучения войны.

Большего успеха удалось достичь только в ноябре 2024 года — исследователи не брали в расчет первые месяцы спецоперации, когда линия фронта была максимально неустойчивой.

Сейчас под контролем России находится 19,3% территории, которую на Западе считают украинской, говорится в материалах.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении села Клиновое в ДНР. Кроме того, РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах отмечало, что на востоке Волчанска в Харьковской области уничтожили остатки гарнизона 57-й бригады ВСУ.