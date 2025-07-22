Удары военнослужащих ВС России по объектам ВСУ нанесли серьезный урон украинской армии. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine .

«Российские беспилотники и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины» — рассказали журналисты.

По данным издания, в результате атак российские бойцы уничтожили системы ПВО C-300 и Patriot вражеской стороны. Уничтожение вооружения серьезно ударило по возможностям противовоздушной обороны Украины.

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Девять БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Калужской, по три — над Самарской, Тульской и Московским регионом, два — над Белгородской, по одному над Курской и Черным морем.