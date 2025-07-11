На Украине не исключили перемирия с Россией до конца года

Прекратить огонь между Россией и Украиной, возможно, удастся до конца года. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Нужны как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы достигнем этого», — считает он.

Также, по мнению Буданова, Дональд Трамп в обозримом будущем сохранит поддержку страны, а по заявлениям в СМИ о позиции американского президента судить не стоит. Также он считает, что российские военные не успеют занять всю территорию ДНР до конца года, при этом планируют создать буферную зону в Днепропетровской области глубиной до 10 километров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что обсуждал ситуацию на Украине с госсекретарем США Марко Рубио, и добавил, что позиция страны по урегулированию остается неизменной.