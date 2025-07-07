The Economist: Россия близка к тому, чтобы взять под контроль Сумы

Российские войска приблизились к тому, чтобы взять под контроль город Сумы. Такие прогнозы поступают в штаб Вооруженных сил Украины, сообщило издание The Economist.

«Россия наступает. Новости с линии фронта неутешительны для ВСУ. Российские войска на грани того, чтобы взять Сумы», — отметили в материале.

Британские журналисты предположили, что при нынешнем положении дел на Украину может обрушиться глубокий политический кризис. Причем внутриполитические расколы и междоусобицы разрушат страну изнутри, гораздо сильнее, чем удары ВС России.

Ранее украинские СМИ сообщили, что российская армия очень близко подошла к Сумам, что достает до окраин города ствольной артиллерией. В конце июня под удар попало село Песчаное, которое находится менее чем в километре от границы города.