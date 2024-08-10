«Мы выбросили автоматы». Украинский солдат рассказал, как попал в плен ВС России
Пленный солдат ВСУ Пашкин призвал Зеленского к переговорам
Конфликт на Украине является беспределом, который Запад устроил для отмывания денег. Об этом на видео рассказал пленный солдат украинской армии Алексей Пашкин, сообщило РИА «Новости».
Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее начать переговоры.
«Зеленскому пора сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, чтобы закончить этот беспредел», — указал боец.
Пашкин отметил, что попал в зону СВО, не пройдя соответствующую подготовку. Он приехал из Черкасс и провел на поле боя всего три дня.
«Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы», — указал он.
Солдат добавил, что украинское командование обещало оказать военным поддержку, но обмануло их.
Ранее пленный боец ВСУ назвал поведение украинских командиров геноцидом. По его мнению, они отдают бессмысленные приказы и отправляют солдат на невыполнимые задачи.