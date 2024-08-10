Конфликт на Украине является беспределом, который Запад устроил для отмывания денег. Об этом на видео рассказал пленный солдат украинской армии Алексей Пашкин, сообщило РИА «Новости» .

Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее начать переговоры.

«Зеленскому пора сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, чтобы закончить этот беспредел», — указал боец.

Пашкин отметил, что попал в зону СВО, не пройдя соответствующую подготовку. Он приехал из Черкасс и провел на поле боя всего три дня.

«Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы», — указал он.

Солдат добавил, что украинское командование обещало оказать военным поддержку, но обмануло их.

Ранее пленный боец ВСУ назвал поведение украинских командиров геноцидом. По его мнению, они отдают бессмысленные приказы и отправляют солдат на невыполнимые задачи.