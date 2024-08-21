Англоязычные наемники прибыли в Харьковскую область. Об этом РИА «Новости» рассказал житель подконтрольной киевскому режиму территории.

Наемники прибыли в район линии боевого спорикосновения. По словам собеседника агентства, это произошло из-за нехватки личного состава в рядах Вооруженных сил Украины.

«Иностранцы, в основном англоязычные, недавно заехали. Агрессивно себя ведут, мы их не понимаем. Такое ощущение, что мы для них враги», — подчеркнул мирный житель.

Недавно стало известно об участии американских наемников в атаке на Курскую область. Частная военная компания Forward Observation Group из США обнародовала в Сети кадры, на которых боевики позируют рядом с бронеавтомобилем HMMWV.

Как сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские военные ударили по местам расположения украинских боевиков и иностранных наемников в пригороде Киева. Ряд взрывов зафиксировали в районе Вышгорода.