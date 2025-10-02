Музыкант из Павловского Посада стал победителем всероссийского конкурса

Финал третьего сезона конкурса «Родники 2025. Посвящение Героям Отечества» прошел в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Победителем в номинации «Песня с фронта» стал дуэт I.L.A.Y. & С. В.О.Й, участником которого является популярный фронтовой исполнитель из Павловского Посада Илья Тюляев.

Масштабный конкурс был организован движением «Газманов-Родники» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В творческом соревновании приняли участие талантливые авторы и исполнители со всей России.

Вокалисты из дуэта I.L.A.Y. & С. В.О.Й — Илья Тюляев и Антон Устинов — уже давно известны публике. Ребята не раз сопровождали в зону СВО гуманитарный конвой из Павлово-Посадского округа, чтобы своими концертами поддержать боевой дух военнослужащих из Павловского Посада и Электрогорска на передовой.

Глава муниципалитета Денис Семенов поздравил дуэт с заслуженной наградой. «Ваше творчество, идущее от души, находит отклик в сердцах тысяч людей. Павловский Посад гордится вами!» — сказал он.