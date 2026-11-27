Мужчина погиб из-за атаки БПЛА в Брянской области
Ковальчук: из-за атаки БПЛА в Брянской области погиб мужчина
Мужчина погиб в Брянской области после удара БПЛА. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
Дрон попал по поселку Белая Березка Трубчевского района. На месте погиб 51-летний мужчина.
«Глубокие соболезнования родным погибшего, семье будет оказана необходимая помощь», – поделился губернатор.
Кроме того, в Суземке местный житель подорвался на взрывном устройстве, которое сбросили с беспилотника. Мужчине оказали медпомощь.
За сутки в Брянской области нейтрализовали 157 БПЛА самолетного типа.
В ночь на 27 ноября системы противовоздушной обороны уничтожили 318 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Налетам подверглись Брянская, Белгородская, Калужская, Курская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тульская область и Крым.