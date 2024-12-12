Музей СВО открыли в «Тридцать первой школе» в Химках

Музей, посвященный специальной военной операции, открыли в «Тридцать первой школе» в Химках. Экспонаты для него предоставили сами ученики, краеведы, общественные деятели и участники боевых действий.

Честь перерезать красную ленту передали муниципальному депутату Артуру Каримову, который недавно сам стал добровольцем и отправился в зону проведения специальной военной операции.

«Создание музея — важный вклад, который будет способствовать становлению будущих патриотов нашей страны. Важно, чтобы учащиеся изучали историю как минувших времен, так и современности», — отметил Артур Каримов.

Экспозиция включает трофеи времен конфликтов в Афганистане и Чечне, а также экспонаты из Украины. Среди них можно найти макеты военной техники, гильзы, элементы обмундирования и вооружения.

Также в «Тридцать первой школе» организовали Урок мужества ко Дню Конституции России. Жители узнали историю создания документа и изучили права и обязанности граждан.