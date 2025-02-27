Муниципальный депутат в Химках Юлия Ишкова подвела итоги работы за 2024 год
Депутат местного созыва Юлия Ишкова представила ежегодный отчет о проделанной за 2024 год работе сотрудникам Росгвардии. Она рассказала о поддержке, которую оказывает участникам спецоперации и их семьям.
Всего в прошлом году народная избранница организовала и приняла участие более чем в 300 общественных акциях и городских мероприятиях.
«Депутаты ежегодно отчитываются перед жителями. Это позволяет реализовывать принцип публичной власти», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.
Результатом встречи депутата с жителями также стал план намеченной работы на предстоящий год, Юлия Ишкова продолжает поддерживать многодетные семьи и близких участников спецоперации. Она рассказала, как изменились меры их поддержки.
Завершилась встреча торжественным награждением сотрудников Росгвардии благодарственными письмами.