Муниципальный депутат в Химках Юлия Ишкова подвела итоги работы за 2024 год

Депутат местного созыва Юлия Ишкова представила ежегодный отчет о проделанной за 2024 год работе сотрудникам Росгвардии. Она рассказала о поддержке, которую оказывает участникам спецоперации и их семьям.

Всего в прошлом году народная избранница организовала и приняла участие более чем в 300 общественных акциях и городских мероприятиях.

«Депутаты ежегодно отчитываются перед жителями. Это позволяет реализовывать принцип публичной власти», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Результатом встречи депутата с жителями также стал план намеченной работы на предстоящий год, Юлия Ишкова продолжает поддерживать многодетные семьи и близких участников спецоперации. Она рассказала, как изменились меры их поддержки.

Завершилась встреча торжественным награждением сотрудников Росгвардии благодарственными письмами.