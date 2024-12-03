«Мрачная картина». В Британии раскрыли проблемы ВСУ в Курской области

Украинским солдатам приказали держаться в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило «Би-би-си».

«Приказ заключается в том, чтобы удерживать этот небольшой кусочек российской территории до тех пор, пока в Белый дом не войдет новый президент США», — отметили в статье.

По данным издания, бойцы ВСУ пожаловались, что не понимают «мрачную картину битвы до конца и опасаются, что могут проиграть». Также они рассказали о тяжелых погодных условиях и хроническом недосыпе, связанном с постоянными бомбардировками со стороны ВС России.

Ранее боец «Ахмата» Кот рассказал о попытках ВСУ обойти системы РЭБ в Курской области. Для этого украинцы используют тактику массированного использования дронов. По данным Минобороны, потери ВСУ при попытке вторжения в российский регион составили уже более 35 тысяч человек.