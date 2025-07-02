Московские изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба» представили новые разработки

Московские изобретатели представили новую линейку беспилотных летательных аппаратов, ретранслятор и систему донаведения. Об этом сообщили в пресс-службе «Кулибин-клуба» Народного фронта.
Флагманом линейки стал ударный дрон-камикадзе «Икар», на который можно поставить дополнительное оборудование, не прибегая к помощи паяльника. Несколько десятков таких беспилотников уже отправились на передовую.
«Название дрон получил благодаря шутке: „Икар упадет там, где надо“. Сейчас много известных дронов, названных в честь славянской мифологии, а мы выбрали греческую», — рассказал представитель компании-производителя Руслан.
Также разработчики представили и другую технику: например, дрон-минер «Горгона», систему воздушной ретрансляции «Персей» и наземную станцию управления «Гелиос». В планах — разработать систему, которая позволит объединить разведывательные и ударные беспилотники в единый автономный контур с пунктом управления.
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