Москалькова помогла участнику СВО добиться положенных выплат

Участник спецоперации не получал за боевые задачи дополнительные выплаты, однако после обращения его жены и проверки военной прокуратуры социальные гарантии военнослужащего восстановили. Об этом в Telegram-канале рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Жена участника СВО сообщила, что он не получает дополнительные выплаты за выполнение боевых задач. По результатам проверки прокуратуры Южного военного округа сведения подтвердились. Командир части издал приказ о дополнительных суточных выплатах бойцу», — написала она.

Москалькова добавила, что по результатам медицинского освидетельствования бойца признали временно негодным к службе, теперь ему полагается отпуск сроком 45 суток по болезни. Военная прокуратура примет меры воздействия к виновным должностным лицам, отметило Ura.ru.

Ранее военная прокуратура помогла бойцу СВО из Подмосковья получить законные выплаты.