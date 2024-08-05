Мощный пожар произошел на предприятии в Харькове

«Страна.ua»: в Харькове загорелось предприятие «Турбоатом»

Фото: Pxhere

Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству турбин для атомных, тепло- и гидроэлектростанций «Турбоатом» в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Информация об ударах по предприятию не поступала. Причины возгорания пока неизвестны.

Позже в ГСЧС опровергли информацию о пожаре на «Турбоатоме».

«Загорелось неиспользуемое деревянное сооружение на территории одного из объектов инфраструктуры», — заявили в областном управлении.

Агентство «РБК-Украина» сообщало, что на территории предприятия вспыхнуло устройство для охлаждения воды, которое не использовали более 20 лет. Пожар уже потушили.

Ранее российские бойцы нанесли удар по расположению украинских войск в Харькове. Слад, где, вероятно, находились боевики, горел более двух часов. Военные также атаковали крупный железнодорожный узел, который ВСУ использовали в качестве перевалочного пункта.

В июле ВС России ракетным ударом поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве. Очевидцы рассказали о взрыве и крупном пожаре в районе объекта.

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