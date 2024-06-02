Морпехи Черноморского флота получили госнаграды

В оборонном ведомстве отметили, что морпехи не раз срывали ротации и атаки ВСУ в боях на Каховском направлении. Кроме того, бойцы флота уничтожали командные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники противника и узлы снабжения украинских войск.

Ранее, 30 мая, Путин вручил госнаграды в Кремле более чем 30 россиянам. Среди них военные, космонавты, артисты, общественники, многодетные матери, государственные деятели, спортсмены. В частности, наград удостоились председатель Совфеда Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Белгородской области Вячеслав Гладков, председатель Госдумы Вячеслав Володин, актер и спецпредставитель МИД по гуманитарным связям Стивен Сигал.