Морпех США стал участником СВО на стороне России

Морпех США Бейкер стал сражаться на стороне России в зоне СВО

Бывший военнослужащий американского Корпуса морской пехоты Сет Уильям Бейкер сражается в рядах российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По словам уроженца Аризоны, в США он дослужился до младшего капрала. Когда до планируемого повышения остался месяц, началась пандемия COVID-19. Мужчина отказался делать прививку и его уволили со службы.

Бейкер не смог поступить в полицейскую академию. Тогда он решил поехать в Донбасс. Причины такого решения он не стал раскрывать.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что несколько тысяч добровольцев из разных стран проявили желание стать участниками спецоперации на стороне союзных сил. Речь идет о гражданах Латинской Америки, США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии.