Молодогвардейцев и волонтеров Воскресенска наградили за помощь бойцам СВО

В Воскресенске активисты и сторонники партии «Единая Россия» вручили грамоты ученикам, проявившим активное участие в событиях, направленных на поддержку специальной военной операции. Среди награжденных молодых людей юные волонтеры и молодогвардейцы.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов поблагодарил ребят за помощь и заботу. Поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также жителей новых территорий России, является одним из ключевых направлений работы партии на сегодняшний день.

Напомним, что мероприятие прошло рамках инициативы партии «Единая Россия» под названием «Подмосковье ЗА НАШИХ. ЗА ПРЕЗИДЕНТА».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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